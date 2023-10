Marvel's Spider-Man 2: modalità performance e qualità a confronto da Digital Foundry

Come da tradizione, anche Marvel's Spider-Man 2 offre le due classiche possibilità principali per affrontare il gioco: Performance, che dà la priorità alla fluidità dell'azione puntando sul frame-rate a 60 fps, e Fedeltà, che invece punta soprattutto sulla risoluzione e la ricchezza grafica, riducendo i frame al secondo.

Differenze, punti di forza e di debolezza

La modalità Fedeltà presenta risoluzione dinamica da 1440p a 2160p con 4K upscalato attraverso temporal injection. Quest'ultima opzione presenta anche un livello di dettaglio più alto, vegetazione più consistente e un uso più ampio di ray tracing per i riflessi. In questa modalità il frame-rate è limitato a 30 fps, mantenuti in maniera piuttosto stabile anche se ci possono essere dei cali.

La modalità Fedeltà a 40 Hz offre un interessante compromesso, perché presenta i vantaggi della qualità grafica ma spinge all'utilizzo del VRR sui display che lo supportano, incrementando così anche il frame-rate. È una soluzione già utilizzata in precedenza da Insomniac, che si presenta positiva anche in questo caso sebbene non stabilissima.

In base a quanto riferito nel video, la differenza in qualità grafica è superiore tra le due modalità rispetto ad altri giochi Insomniac, e quella che è stata apprezzata maggiormente è la Performance. Per il resto, abbiamo visto che Marvel's Spider-Man 2 presenta qualche problema di installazione dal disco, oltre ad altri bug emersi al day one.