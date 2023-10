Xbox Game Pass: i giochi che saranno rimossi il 31 ottobre 2023

Come vi abbiamo già segnalato, Microsoft ha svelato in modo ufficiale quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà del mese di ottobre 2023. Al tempo stesso, però, vi sono alcuni giochi che devono lasciare il servizio e la compagnia di Redmond ha segnalato anche quelli. I giochi che saranno rimossi da Game Pass il 31 ottobre 2023 sono:

I giochi in rimozione da Game Pass: di che si tratta?

Persona 5 Royal è uno dei giochi in rimozione da Game Pass

Gunfire Reborn è un gioco che fonde sparatutto in prima persona, cooperativa, una struttura roguelike e gioco di ruolo. Kill It With Fire è invece un gioco d'azione in prima persona nel quale dobbiamo dare la caccia a dei ragni per eliminarli, anche a costo di fare a pezzi la nostra casa.

Signalis è invece un gioco horror d'azione ad ambientazione cyberpunk nel quale dobbiamo scoprire cosa sta accadendo in una struttura governativa. Solasta Crown of the Magister è invece un gioco di ruolo con visuale isometrica ad ambientazione fantasy con combattimenti a turni e una modalità cooperativa.

Infine, Persona 5 Royal è un gioco di ruolo a turni di Atlus, ambientato nei giorni nostri in Giappone. Nei panni di un gruppo di ragazzi di liceo, dobbiamo rubare il "cuore" di una serie di persone malvagie e corrotte. La versione Royal dispone della traduzione italiana e di una sezione di gioco aggiuntiva, oltre a un personaggio giocabile extra.

