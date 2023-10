Activision aumenta i prezzi dei giochi Steam fino al +2.300%, in varie nazioni del mondo

Sulla base dei dati condivisi da SteamDB, Activision - che è in questi giorni al centro dell'attenzione in seguito all'acquisizione di Microsoft - ha aumentato i prezzi regionali di vari propri giochi su Steam. A essere colpiti sono i mercati del Kazakistan, Corea del Sud, Ucraina, Indonesia, Filippine e Uruguay, insieme a Turchia e Argentina . Sono però queste ultime due nazioni ad aver subito aumenti significativi, fino al 2.300% . Qui sotto potete vedere le nuove cifre nelle rispettive valute locali (la prima è Argentina, la seconda Turchia):

Activision, alcuni aumenti sono ancora più alti di quanto sembri

Call of Duty: Black Ops III è nella lista dei giochi che hanno ricevuto un aumento

Ovviamente vedere un +2.300% su un gioco sembra una esagerazione, ma la verità è che si tratta di cambiamenti ancora più sensibili rispetto a quanto si potrebbe pensare. Non solo per chi ha poco potere d'acquisto in queste nazioni l'aumento di prezzo è enorme, ma anche per chi si trova in altri paesi il cambiamento è notevole.

Giochi come Call of Duty: Black Ops II e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - col cambio in euro - costano ora 64.92€ e 43.28€. Considerate che in Italia i due giochi costano 59.99€ e 39.99€. Persino per nazioni con più potere d'acquisto ora questi giochi costano "troppo".

Chiaramente la mossa è pensata per impedire ai giocatori di cambiare la propria regione e acquistare giochi a prezzo inferiore grazie al cambio vantaggioso.