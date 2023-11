PlayStation Plus Extra e Premium, novembre 2023: i giochi PS5 e PS4 in arrivo

Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 in arrivo a novembre 2023 nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. A parte Teardown, disponibile a partire da oggi, tutti gli altri titoli saranno accessibili dal 21 novembre.

Teardown | PS5

Dragon's Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga's Ambition: Taishi | PS4

Grandia | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Jet Moto | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Up | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5 (Classico, solo Premium)

PaRappa the Rapper 2 | PS4 (Classico, solo Premium)

Fa sicuramente piacere che la casa giapponese continui a portare nel catalogo di PS Plus giochi fin dal day one, come capitato appunto per l'interessante Teardown, frenetico sandbox di Tuxedo Labs.

Tuttavia la qualità generale della selezione di novembre sta facendo un po' discutere sui social, e si moltiplicano le esternazioni da parte di utenti che non si dicono felici di pagare l'abbonamento extra per ottenere prodotti di questo tipo.