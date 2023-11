Baldur's Gate 3 su Xbox Series S impiega il 34% di VRAM in meno

Baldur's Gate 3 impiega il 34% di VRAM in meno su Xbox Series S: le ottimizzazioni di Larian Studios stanno dando i propri frutti, e sebbene ci sia ancora del lavoro da fare lo sviluppo della versione del gioco per la console Microsoft procede bene.

Lo ha rivelato Swen Vincke, fondatore e CEO dello studio, pubblicando un grafico in cui viene mostrato come a settembre il titolo utilizzasse oltre 5,2 GB della memoria totale come RAM e 3,5 GB come VRAM, mentre a novembre i valori sono scesi rispettivamente a 4,7 GB e 2,3 GB.

Come sappiamo, Larian Studios ha confermato che Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox Series X|S entro la fine dell'anno e il team sta lavorando davvero sodo per rispettare questo impegno.