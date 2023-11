Persona 5 Strikers, vendite a quota 2 milioni di copie per lo spin-off action

Persona 5 Strikers ha totalizzato finora vendite per 2 milioni di copie : lo ha annunciato Atlus, confermando il grande successo dello spin-off action in stile Musou sviluppato da Omega Force.

Gli spin-off vanno alla grande

Un artwork di Joker per Persona 5 Strikers

Come saprete, molto spesso i Musou basati su franchise diversi dai vari Warriors funzionano alla grande, finendo per offrire ai fan delle rispettive serie una gradita variazione sul tema che poi ottiene anche riscontri importanti sul piano dei numeri e della critica.

È successo ad esempio con Hyrule Warriors, lo spin-off di The Legend of Zelda che ci mette nei panni di Link all'interno di spettacolari battaglie uno-contro-mille caratterizzate però da uno spessore che inizialmente non ci si aspetta.