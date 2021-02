Persona 5 Strikers: il trailer di lancio è pieno di citazioni della stampa

Vediamo il trailer di lancio di Persona 5 Strikers, pieno di citazioni della stampa che ha avuto modo di recensirlo con largo anticipo rispetto all'uscita (capita, una volta ogni tanto).

Di solito il trailer con le citazioni della stampa viene pubblicato post lancio, ma in questo caso Atlus ha fatto un accorpamento niente male, per quasi due minuti di filmato davvero scoppiettanti. Se non siete ancora convinti di Persona 5 Strikers guardatelo, perché forse vi schiarirà le idee.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Persona 5 Strikers, in cui l'affascinante Christian Colli ha scritto:

Persona 5 Strikers è un action RPG che consigliamo spassionatamente ai fan che hanno amato Persona 5 e che non vedono l'ora di trascorrere un altro po' di tempo insieme a Joker, Morgana, la best waifu ever Makoto e tutti i vari Ladri Fantasma. La storia è avvincente e spassosa, le musiche straordinariamente accattivanti, il Giappone più tagliente e colorato che mai. Sono la componente GDR e il sistema di combattimento che non convincono appieno: Persona 5 Strikers sacrifica l'una per l'altro, ma finisce per non eccellere in nessuna delle due cose, restando sospeso in uno... "spazio cognitivo" tutto suo.