AI Pin è un avveniristico dispositivo senza schermo destinato a rivoluzionare il concetto di smartphone

Humane ha mantenuto segrete gran parte delle informazioni sulla loro invenzione, ma in queste ore sta finalmente svelando il dispositivo, delle dimensioni di una scatola di fiammiferi, che si propone come un innovativo strumento controllabile vocalmente, il cui schermo è rappresentato dalla mano dell'utente attraverso l'utilizzo di un laser .

Dopo tanti anni passati insieme in Apple, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno hanno deciso che era il momento di portare un po' della magia della loro vecchia azienda nella nuova impresa, Humane Inc .

Cos'è questo AI Pin?

Imran Chaudhri, designer per Apple e oggi una delle due teste alla guida di Humane Inc.

Chaudhri e Bongiorno hanno vissuto le sfide di Apple in prima persona per quasi 20 anni, si sono conosciuti mentre lavoravano all'iPad, si sono sposati e hanno fondato Humane nel 2018, con Bongiorno come capo e Chaudhri come presidente.

AI Pin di Humane è il frutto del loro lavoro: uno strano dispositivo senza schermo che si attacca ai vestiti.

AI Pin non è esattamente un oggetto da indossare, si attacca al bavero tramite un magnete, che funge anche da batteria rimovibile e può essere cambiata durante il giorno.

Il dispositivo è quadrato, ha un design magnetico end è dotato di un processore Snapdragon di Qualcomm e del sistema operativo Cosmos.

L'approccio riservato e la presentazione sobria sembrano intenzionali, rientrando nella volontà della coppia di cofondatori di instillare a Humane l'aura di carisma e mistero tipica dello stile distintivo di Apple, o almeno quello caratterizzante gli anni della gestione Jobs.

Può essere controllato con la voce e mostra informazioni proiettandole nel palmo della mano.

Privo di uno schermo tradizionale come gli smartphone comuni, AI Pin si attiva mediante il tocco e riesce a interpretare i gesti, fornendo informazioni sulla fotocamera e svolgendo funzioni come la traduzione e l'identificazione di cibi.

Tra le utilità offerte, anche l'invio di messaggi vocali, la lettura della posta e il supporto alla musica su Tidal.

È abbastanza intuitivo immaginare quanto un oggetto tanto atipico per forma e funzioni potrebbe cambiare il come intendiamo e facciamo le cose, muovendo l'attenzione dai computer e telefoni ai dispositivi guidati dall'intelligenza artificiale.