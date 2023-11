PlayStation Portal è disponibile da oggi: comprerete la scommessa 'portatile' di Sony?

PlayStation Portal esce oggi anche in Italia ed è difficile prevederne le performance sul mercato, in quanto si tratta di un dispositivo davvero molto peculiare. Le prime reazioni al "progetto Q" non sono state delle migliori, e anche dopo la sua presentazione ufficiale ha continuato ad essere un oggetto guardato con un certo sospetto, almeno da coloro che hanno capito bene di cosa si tratti in verità, ma le prime risposte sul mercato sembrano essere state positive, almeno a giudicare dalle prenotazioni. PlayStation Portal potrebbe dunque vendere molto bene, ma il sospetto che almeno parte degli acquirenti possano non aver chiaro come funzioni, pensando di portarsi a casa una vera e propria console portatile, è forte.

Non è detto, però: considerando quante PS5 sono già state piazzate nel mondo, è anche possibile che, semplicemente, dei tanti utenti che possiedono la nuova console Sony molti si trovino nella specifica condizione in cui PlayStation Portal diventa uno strumento fondamentale (tipo quando si hanno figli/partner che monopolizzano la TV, per esempio). A questo punto aspettiamo con curiosità di vedere quali saranno i primi riscontri sulle vendite, che potrebbero anche stupire. D'altra parte, Sony è in una fase di grande spinta anche sul fronte hardware: all'inizio del 2023 ha lanciato PlayStation VR2, mentre proprio in questi giorni arriva nei negozi la nuova revisione di PS5 in versione "slim", per così dire, mentre la console in generale continua a vendere quantità notevoli in tutto il mondo. C'è da dire che il visore a realtà virtuale non sembra abbia raggiunto risultati particolarmente notevoli, visto il continuo silenzio di Sony al riguardo, ma Portal potrebbe seguire una traiettoria decisamente diversa.