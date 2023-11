Resident Evil 4 VR Mode, data di uscita e trailer di lancio su PlayStation VR2

Resident Evil 4 VR Mode, la modalità in realtà virtuale per PlayStation VR2 dell'eccellente remake targato Capcom, ha finalmente una data di uscita ufficiale, rivelata dal trailer di lancio: il DLC sarà disponibile a partire dall'8 dicembre.

Sapevamo che Resident Evil 4 VR Mode sarebbe arrivato prima della fine dell'anno, dunque l'annuncio della casa giapponese era atteso già da qualche tempo. L'aggiornamento sarà gratuito per i possessori del gioco su PS5, mentre chi non lo possiede potrà scaricare una demo per provare l'esperienza.

Considerando i passati esperimenti di Capcom con la realtà virtuale per la serie Resident Evil, c'è di che essere entusiasti: la totale immersione nel mondo orrorifico del gioco, arricchita anche dall'audio 3D, rappresenta di per sé un elemento di enorme attrattiva.