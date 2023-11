Seagate Expansion Card da 512 GB per Xbox Series X|S​ in forte sconto su Amazon Italia

Tramite le offerte di Amazon Italia, è possibile acquistare una Seagate Expansion Card da 512 GB per Xbox Series X|S​. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 51% e il prezzo finale è 99.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 204.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di 4 euro.. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con però un limite: la consegna ritarderà fino al 20 di gennaio. Se volete il prodotto immediatamente, dovrete spendere 33€ in più.

Seagate Expansion Card da 512 GB per Xbox Series X|S​

La Seagate Expansion Card è una memoria SSD aggiuntiva pensata per Xbox Series X|S. Permette di aumentare lo spazio di archiviazione delle console in modo semplice e veloce. Non è necessario smontare la console in quanto vi è uno slot per inserire la Expansion Card facilmente.