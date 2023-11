Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, data giapponese: arriverà anche in occidente

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! ha una data di uscita giapponese, fissata al prossimo 25 aprile, ma SEGA ha annunciato che nel corso del 2024 il gioco per Nintendo Switch arriverà anche in occidente.

Presentato un po' in sordina durante il Tokyo Game Show 2023, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! è in pratica un board game che si rifà alla tradizione casual di Mario Party e similari per coinvolgerci in una nuova avventura ispirata all'opera di Koyoharu Gotouge.

Nel gioco avremo modo di confrontarci con un mondo progettato sulla falsariga di un boardgame, appunto, con tabelloni differenti in base all'ambientazione dell'anime di Demon Slayer, dal Monte Fujikasane ad Asakusa e così via.