Resident Evil 4, il VR Mode per PlayStation VR 2 ha una periodo di uscita

Presentata lo scorso maggio, la modalità VR di Resident Evil 4 consentirà di giocare l'intera campagna dello straordinario remake in realtà virtuale , dunque con un'inedita visuale in prima persona e un grado di coinvolgimento inedito.

Il VR Mode di Resident Evil 4 per PlayStation VR2 ha un periodo di uscita ufficiale, annunciato da Capcom durante lo State of Play di questa sera: la modalità gratuita sarà disponibile nel corso dell'inverno 2023, dunque entro la fine dell'anno.

Ancora troppo poco per PlayStation VR2?

Considerando che al momento le migliori esperienze disponibili o in arrivo per PlayStation VR2 sono modalità aggiuntive di giochi come appunto Resident Evil 4 e Gran Turismo 7, la situazione del visore Sony non è ancora florida come si sperava né sembra ci si stia impegnando per rilanciarlo.

Mancano infatti annunci rilevanti di titoli first party che possano effettivamente spingere le vendite del dispositivo, che come sappiamo è stato portato nei negozi a un prezzo importante, che richiede appunto motivazioni concrete prima che si possa procedere all'acquisto.