Ghostrunner 2, la demo è disponibile ora: l'annuncio dallo State of Play

Questa sera è andato in onda lo State of Play di Sony, durante il quale è stato possibile vedere Ghostrunner 2, la cui demo è disponibile da ora su PlayStation Store per PS5.

Ghostrunner 2 è un gioco in prima persona di piattaforme e sparatutto. Dovremo esibirci in mosse spettacolari ed eliminazioni nel mentre esploriamo un mondo sci-fi.

Della demo vi abbiamo spiegato, dopo il nostro provato, che "La demo provata alla Gamescom di Ghostrunner 2 ci ha totalmente convinti sulla bontà del gioco che debutterà il prossimo 26 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il team di sviluppo sta lavorando nella direzione di ampliare la formula originale, sembra con ottimi risultati. La parata si configura come una lieve concessione indirizzata a neofiti e videogiocatori meno abili. Poteri come il Tempest rappresenteranno strumenti ulteriori con cui farsi strada tra i livelli."

"Il design dei livelli sembra maturato ulteriormente, sia per la miglior convivenza tra sezioni puramente platform e quelle di combattimento, sia per la presenza di più strade percorribili, eventualmente sfruttabili per sorprendere gli avversari. Viste anche le migliorie del comparto grafico e il desiderio di aggiungere un pizzico di varietà in più, con i livelli a cavallo della moto, Ghostrunner 2 ha tutte le carte in tavola per fare come e molto meglio del prequel. Conclusa la demo provata allo stand di One More Level, non ci siamo solo ritrovati con un bel sorriso stampato sulla faccia. Confrontando il risultato ottenuto, con quello ottenuto da altri giornalisti e redattori, ci siamo accorti di non essere andati neanche troppo male."