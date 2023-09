Resident Evil 4 VR: abbiamo provato il DLC gratuito per PS VR2

Cominciamo a vedere lo schema: PlayStation non partecipa al Tokyo Games Show, ma permette a Capcom di utilizzare i suoi visori per Resident Evil. È successo l'anno scorso con Resident Evil 8: Village ed è ricapitato quest'anno con Resident Evil 4 VR , che verrà pubblicato come DLC gratuito per tutti coloro che hanno acquistato il remake di Resident Evil 4 per PlayStation 5.

Movimento, comfort e grafica

Resident Evil 4 VR è la trasposizione del remake uscito nella primavera 2023

La nostra prova con Resident Evil 4 VR è iniziata dall'immancabile calibrazione di PlayStation VR 2. Nonostante questa, abbiamo trovato una leggera discrepanza nelle altezze, con quella della cintola un po' più in basso rispetto a dove si trovasse sul nostro corpo. Un elemento da poco e che sicuramente è riconducibile più ai fattori ambientali della prova che non al gioco in sé. Per verificare che stessimo giocando in modalità seduti, ne abbiamo approfittato per fare un rapido giro nelle opzioni di controllo e comfort del gioco constatando una cosa che non ci ha fatto molto piacere. In Resident Evil 4 VR non c'è il teletrasporto tra le opzioni di movimento. Si può impostare il movimento fluido o lo snap per quanto riguarda la rotazione della visuale, ma per il movimento saremo costretti a quello fluido. Per aumentare il comfort ed evitare problemi di motion sickness fortunatamente è stata aggiunta un'opzione di vignettatura sul campo visivo, ovvero una maschera nera che appare quando ci muoviamo e che copre la parte periferica dell'inquadratura, per evitare problemi di disorientamento e nausee.

Questa scelta, sommata al fatto che le scene di intermezzo vengono proposte in modalità cinema, quindi proiettate sullo schermo virtuale del visore anziché animate col motore di gioco, suggerisce in modo incontrovertibile la volontà da parte di Capcom di voler puntare più sull'immersione dell'esperienza. Ad aiutare ovviamente vanno menzionate le performance raggiunte dall'accoppiata PlayStation 5 e PS VR2 che, per quanto non rasentino il miracolo, sicuramente forniscono una resa dell'immagine di alta qualità, con belle luci e texture per gli standard VR.