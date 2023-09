Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il preload su PS5 non può essere effettuato

Siamo ormai alla vigilia del lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ma a fronte di un download sostanzioso gli utenti PS5 non potranno sfruttare il preload, perché questo non è disponibile sulla console Sony, contrariamente ad altre piattaforme.

Come annunciato in precedenza, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la maxi-espansione del gioco di CD Projekt RED, sarà disponibile da domani, 26 settembre 2023 a partire dalle ore 00:00, ovvero nella mezzanotte tra oggi e domani, con un peso di circa 33 GB da scaricare.

Per quanto riguarda PS5, però, il download non potrà essere anticipato: CD Projekt RED ha riferito che gli acquirenti di Phantom Liberty potranno scaricare l'espansione dal PlayStation Store premendo su "download" solo dal momento in cui il gioco sarà effettivamente disponibile sul mercato.