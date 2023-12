PlayStation Plus Extra e Premium, fra i giochi PS5 e PS4 di dicembre anche GTA 5

Salt and Sacrifice - PS5 e PS4

Il bizzarro mondo di Salt and Sacrifice

Sequel del celebre Salt and Sanctuary, Salt and Sacrifice è un action RPG dall'ambientazione dark fantasy, ispirato alla saga di Dark Souls, in cui vestiamo i panni di un abile guerriero inquisitore a cui è stto affidato il compito di trovare e annientare i maghi che vagano per la frontiera occidentale, affrontando la missione in solitaria o in cooperativa.