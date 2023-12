PS5 è la più venduta a novembre 2023 negli USA, PlayStation Portal debutta quarta

PS5 è stata la console più venduta a novembre 2023 negli USA, sia per unità piazzate che per incassi in dollari, seguita da Xbox Series X|S e da Nintendo Switch. PlayStation Portal si è invece posizionata al quarto posto, complice una disponibilità limitata.

Considerando il 2023 finora, PlayStation 5 si conferma la piattaforma di maggior successo dell'anno negli Stati Uniti, seguita in questo caso da Nintendo Switch, mentre Xbox Series X|S deve invece accontentarsi della terza posizione.

Tornando invece al mese di novembre, la spesa per l'hardware è calata dell'1% rispetto al 2022, mentre il settore degli accessori ha visto una crescita del 3% con 303 milioni di dollari. Il segmento dei controller ha guidato tali risultati con un +8% e il DualSense Midnight Black a comandare la classifica.