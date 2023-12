The Day Before e Fntastic: svelato perché è stato cambiato il nome dello sviluppatore

Continua la saga di Fntastic, il team di sviluppo di The Day Before che ha pubblicato e immediatamente abbandonato il gioco. Come vi avevamo già segnalato, si è scoperto che The Wild Eights - un gioco precedentemente sviluppato da Fntastic - aveva subito una modifica: lo sviluppatore era stato rinominato in Eight Points. Questo ha reso ancora più sospetta la situazione di Fntastic. Ora, però, scopriamo cosa è veramente accaduto.

HypeTrain Digital, l'editore di The Wild Eight, ha risposto ai dubbi legati al cambio di nome dello sviluppatore del gioco in una dichiarazione pubblicata da Eurogamer. Secondo l'editore, il cambiamento è stato fatto dopo che il gioco ha iniziato a ricevere una massiccia quantità di recensioni negative.

"Fntastic era lo sviluppatore originale di The Wild Eight, ma dopo aver pubblicato il gioco in Early Access, gli sviluppatori hanno deciso di interrompere il lavoro sul progetto per motivi interni allo studio", ha dichiarato l'editore.

"Dopo la pubblicazione di The Day Before il 7 dicembre 2023, è iniziata un'ondata di recensioni negative per The Wild Eight, non correlate al gioco stesso ma associate allo studio di sviluppo originale, Fntastic. Ieri abbiamo deciso di rimuovere ogni riferimento allo sviluppatore Fntastic dalla pagina del gioco".