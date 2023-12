The Day Before è fallito, FNTASTIC chiude i battenti

In effetti le tempistiche dell'annuncio sono decisamente sospette, considerando quanto poco tempo è passato dal lancio del gioco in accesso anticipato, avvenuto il 7 dicembre 2023, lo stato dello stesso e le vendite della prima ora. Valve non deve avergli pagato nemmeno il primo bonifico, considerando che parliamo di pochissimi giorni.

Con una mossa davvero a sorpresa, FNTASTIC ha annunciato la chiusura, con la fine dei lavori su The Day Before , extraction shooter a base di zombi appena lanciato.

Ma davvero?

Il messaggio di FNTASTIC

Nel messaggio FNTASTIC parla di fallimento finanziario per The Day Before, il che è abbastanza incredibile considerando che non deve essere costato proprio una fortuna, dati i pochissimi contenuti presenti attualmente nel gioco. Comunque sia il testo prosegue affermando che lo studio non ha più fondi per proseguire lo sviluppo, altra affermazione che lascia di stucco, dato che sono passati quattro giorni dal lancio. Possibile che non fossero coperti finanziariamente nemmeno per la prima settimana?

Nel messaggio si può quindi leggere che FNTASTIC avrebbe voluto pubblicare delle nuove patch per mostrare il vero potenziale di The Day Before, ma che sfortunatamente non ha più soldi per continuare i lavori. Inoltre viene fatto notare che durante lo sviluppo, apparentemente durato cinque anni, non ci sono state campagne di finanziamento pubblico.

"Attualmente il futuro di The Day Before e Propnight è nebuloso, ma i server rimarranno attivi." Si può leggere. Quindi non ci sono soldi per finanziare le patch, ma ce ne sono per mantenere attivi i server?

Il messaggio si conclude con le scuse di rito, con l'ammissione di aver mal calcolato le proprie possibilità e con una linea temporale che riassume la storia dello studio. Non si parla però in alcun modo di rimborsi per The Day Before.

Quindi, è probabile che FNTASTIC incasserà comunque quanto ricavato finora con The Day Before, una cifra che dovrebbe essere decisamente rilevante, considerando le quasi 20.000 recensioni su Steam, il prezzo di 38,99€ e i picchi di giocatori dei giorni scorsi. Alcune stime parlano addirittura di milioni di copie vendute al lancio, nonostante l'ingente perdita di giocatori avvenuta nelle scorse ore.

Che aggiungere? Lanciare accuse di truffa non è il caso, considerando che non conosciamo tutti i dettagli della vicenda, ma in questo caso la puzza è davvero fortissima ed è inevitabile avere dei fortissimi sospetti. La speranza è che Valve apra i rimborsi a tutti gli acquirenti del gioco, anche quelli che hanno superato le due ore di gameplay.