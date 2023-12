Free Radical ha chiuso i battenti oggi: è il team di TimeSplitters

"Il mio ultimo giorno di lavoro presso Free Radical Design è molto diverso da come l'avevo immaginato", ha scritto il senior tech artist Adam Kiraly. "Non ho ancora elaborato la cosa, ma ho consegnato le chiavi e lasciato gli uffici per l'ultima volta." Poi ha aggiunto una triste citazione: "It's time to split."

Una crisi sempre più profonda

"Sono stati due anni e un quarto fantastici per me in Free Radical Design", ha scritto il senior artist Mark Normington. "È triste vederci andar via. Facciamoci forza!", mentre la environment artist Deanna Gow ha aggiunto "Mi mancheranno i colleghi di Free Radical. Grazie e in bocca al lupo per il futuro."

La chiusura di Free Radical non è che l'ultimo atto di una crisi sempre più profonda dell'industria videoludica, che nel corso del 2023 ha prodotto una quantità enorme di licenziamenti, chiusure e cancellazioni.