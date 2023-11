Free Radical, il team di TimeSplitters, potrebbe chiudere per mano di Embracer

Una lunga storia

Come detto, lo studio di Free Radical è stato fondato nel 1999 e ha realizzato la serie TimeSplitters, ma in seguito all'insuccesso di Haze e alla cancellazione di Star Wars: Battlefront è finito in bancarotta nel 2008.

Crytek ha recuperato parte del team per metterlo al lavoro sulle serie di Crysis, Warface e Ryse: Son of Rome, dopodiché nel 2014 la squadra è stata acquisita da Deep Silver per diventare Dambuster Studios, che come sappiamo ha realizzato di recente l'ottimo Dead Island 2.

Plaion ed Embracer hanno annunciato nel 2021 la nascita di una nuova Free Radical con i suoi fondatori originali, Steve Ellis e David Doak, per affidarle il ritorno di TimeSplitters.