Ghostbusters: Minaccia Glaciale, teaser trailer per il nuovo film della saga

Ghostbusters: Minaccia Glaciale si mostra con il primo teaser trailer ufficiale: il nuovo film della saga degli Acchiappafantasmi farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche a marzo.

Come sappiamo, Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha cambiato regista ma Jason Reitman è rimasto in sella come autore, e nel video scopriamo che il suo non è certo l'unico ritorno in grande stile, anzi sembra ci saranno parecchie sorprese.