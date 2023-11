EA Sports FC 24 è in sconto su Amazon Italia in versione PS5, ecco lo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS5 di EA Sports FC 24. La promozione attuale è del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79.99€, mentre il prezzo attuale è uno dei migliori del momento. Il prodotto è venduto da Prezzo Bomba, ma a un euro e cinquanta in più è venduto e spedito da Amazon.

EA Sports FC 24 è il più capitolo più recente della serie sportiva di EA, precedentemente nota come FIFA. Troverete molteplici modalità per giocatori singolo e per il multigiocatore, sia locale che online. Non manca ovviamente l'amato Ultimate Team che permette di raccogliere le figurine dei propri giocatori preferiti e creare una squadra.