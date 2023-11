Qualcomm Snapdragon X Elite si prepara a cambiare per sempre il mercato dei PC

Le parole espresse non hanno indugiato a descrivere Snapdragon X Elite come il processore per PC più potente mai realizzato . E, almeno al momento, sembrerebbe difficile affermare il contrario.

Il processore si propone di coniugare prestazioni importanti ed efficienza energetica, ponendosi come concorrente diretto delle CPU Intel e AMD, ma anche di Apple e di qualsiasi altra soluzione ARM. Durante l'evento sono state divulgate le specifiche del chip, che seguiremo a condividervi, ma possiamo già anticipare che le indicazioni fanno presagire rosee prospettive per il mondo del gaming su laptop .

Dopo molteplici voci non ufficiali, è giunto tra noi Snapdragon X Elite, SoC di ultima generazione sviluppato specificamente per alimentare computer con sistema operativo Windows 11 e future iterazioni.

La presentazione all'ultimo Snapdragon Summit delle Hawaii rappresenta un avvenimento significativo: in questo contesto Qualcomm ha ufficialmente annunciato la sua soluzione hardware per PC.

Lo stesso si presterà al supporto di funzionalità avanzate, come fotocamere da 64 MP, registrazione video 4K, connettività 5G e Wi-Fi 7, oltre alle funzioni di Windows Studio di Microsoft; vedremo inoltre una più stretta integrazione tra il sistema operativo e la piattaforma Snapdragon tramite l'assistente AI di Microsoft, Copilot , come confermato dal CEO Satya Nadella.

I core del chip sono ben 12, suddivisi in tre cluster da quattro ciascuno, con una frequenza massima di 3,8 GHz, che può raggiungere 4,3 GHz quando ne vengono utilizzati solamente due in contemporanea. Il processore supporta fino a 64 GB di RAM LPDDR5x , con una larghezza di banda di memoria che tocca i 136 GB al secondo, e una cache totale di 42 MB.

Snapdragon X Elite è realizzato con una produzione a 4 nanometri, in linea con la tecnologia dei migliori chip per dispositivi mobili. Tuttavia, ciò che distingue Snapdragon X Elite è la presenza dei nuovi core Oryon , frutto del lavoro di Nuvia , startup fondata nel 2019 da ambiziosi ex-ingegneri Apple e acquisita da Qualcomm nel 2021.

Nei benchmark multi-thread, Qualcomm ha messo a confronto il processore Snapdragon X Elite con i suoi 12 core Oryon rispetto alle CPU Intel di 13ª generazione con 12 e 10 core. Questi risultati indicano risultati pari al doppio delle prestazioni multi-thread in Geekbench 6, con un consumo energetico paragonabile, e si avvicina alle prestazioni massime della concorrenza, consumando il 68% in meno di energia.

Un altro aspetto degno di nota è l'aumento del 50% nelle prestazioni multi-thread rispetto a un concorrente basato su architettura ARM. Sebbene Qualcomm non abbia specificamente menzionato il nome di questo concorrente, è stato suggerito che si trattasse dell' Apple M2 , che rappresenta un riferimento importante nel settore. La presentazione di Qualcomm, che non includeva un grafico, suggerisce che le sue prestazioni siano notevolmente superiori a quelle del concorrente in questione, evidenziando l'approccio di Qualcomm alle prestazioni multi-thread.

Qualcomm Snapdragon X Elite ha conseguito un punteggio di 3227 punti su un singolo core, dimostrando un vantaggio del 14% rispetto ad Apple M2 Max , il quale ha raggiunto 2841 punti in questi test. Tuttavia, ciò che rende l'impresa di Qualcomm ancora più notevole è il fatto che il suo processore richieda un 30% in meno di energia rispetto all'Apple M2 Max per ottenere tali risultati, a ribadire la straordinaria efficienza energetica del processore.

È quindi necessario attendere test reali per valutare quanto effettivamente sia l'autonomia dei laptop in condizioni d'uso quotidiano.

In un comunicato stampa, Qualcomm afferma che il processore è sufficientemente efficiente da garantire diversi giorni di autonomia della batteria. Ovviamente non sono stati forniti dettagli specifici in questo senso, poiché questi potranno variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui la capacità della batteria stessa, le specifiche del dispositivo e le modalità operative.

Nonostante la mancanza di specifiche relative al Thermal Design Power, è opportuno sottolineare che tale parametro viene regolato dinamicamente in funzione delle necessità dai produttori di laptop. La flessibilità del chip lo rende adatto a varie tipologie di dispositivi, tra cui i modelli classici, i 2-in-1 e le macchine con sistemi di raffreddamento passivi e attivi; questi ultimi presumibilmente in grado di offrire le prestazioni più elevate.

In confronto con una proposta di AMD Ryzen, le prestazioni risultano superiori dell'80% con un consumo energetico equiparabile, oppure si registra un contenimento dell'80% a parità di performance. Queste informazioni delineano l'efficacia del chip in esame.

Si prevede che i primi sistemi PC basati sul processore Snapdragon X Elite saranno disponibili nel corso del 2024. Pertanto, sarà necessario attendere un po' di tempo prima di poter effettuare test approfonditi su tali sistemi per valutare le loro prestazioni in termini di velocità ed efficienza energetica rispetto alle architetture tradizionali x86 proposte da Intel e AMD sul mercato.

In aggiunta, il processore integra una NPU di dimensioni più contenute denominata "Micro NPU", che fa parte del "sensing hub" insieme a sensori quali fotocamere, microfoni e connettività. Questa porzione del chip è responsabile del controllo del modulo Wi-Fi (compatibile con il Wi-Fi 7) e delle funzionalità della fotocamera, operando in modalità di ascolto costante.

Qualcomm afferma che il processore può gestire fino a 13 miliardi di parametri in dispositivo, facendo riferimento al modello di linguaggio open source Llama 2 di Meta. Inoltre, è possibile eseguire modelli con 7 miliardi di parametri a una velocità di 30 token al secondo. L'acceleratore tensor del motore per l'intelligenza artificiale è 2,5 volte più rapido rispetto ai chip per laptop precedenti, con il doppio della memoria condivisa.

Qualcomm sta promuovendo Snapdragon Elite X come un processore progettato per gestire compiti di intelligenza artificiale generativa, riconoscendo l'importanza crescente di questa tecnologia. Secondo Kondap, il processore offre il supporto necessario affinché i modelli di IA più avanzati possano fornire esperienze di alta qualità e agevolare la collaborazione tra fornitori di software indipendenti e partner al fine di ottimizzare l'esperienza utente.

Rivoluzione nel gaming

Il nuovo chip di Qualcomm potrebbe caratterizzare una vera e propria rivoluzione per il gioco su laptop

Con questo genere di personale dossier, è palese che il chipset si presti a invitanti suggestioni lato gaming.

Per darvi una vaga idea, Snapdragon X Elite supera in potenza persino una Xbox Series S, la quale arriva a toccare senza eccedere i 4 TFLOPS.

Questo implica che, almeno in teoria, la GPU del chip potrebbe aprire a scenari di gioco caratterizzati da una qualità notevole e inedita, raggiungibile tra l'altro prescindendo l'utilizzo delle potenti ma costose schede NVIDIA della serie 4000 o di qualsiasi altra GPU discreta.

Sebbene il discorso prezzo trovi ancora l'assenza di un riferimento da parte di Qualcomm, i rapporti tra potenza ed efficienza energetica lasciano chiaramente intendere come un laptop potenziato dal nuovo processore potrebbe facilmente garantire un'esperienza di gioco superiore a qualsiasi altra opzione o assetto esistente oggi se si guarda ai SoC con componente video integrata, supportando senza problemi titoli tripla A.

Ma un'altra cosa che bisogna valutare è che stiamo parlando di un'architettura ARM e non x86.

Snapdragon X Elite è un System on Chip realizzato per avere prestazioni elevate a tutto tondo, e per i risultati manifestati si presta benissimo al gaming, ma di fatto su Microsoft sarà possibile solo facendo ricorso all'emulazione se si guarda alla situazione odierna.

A meno che non ci si trovi entro il 2024 con un Windows 12 nativo per Arm, oppure si obblighino tutti gli sviluppatori a convertire i giochi, o almeno una parte del loro codice, quella relativa alla CPU, per renderli compatibili con il linguaggio nativo del SoC.

Qualcomm afferma che siccome la GPU sarà compatibile con le DirectX 12, non sarà necessaria la conversione di tutti gli shader.

L'introduzione dei chip ad architettura Arm di Qualcomm rappresenterebbe inoltre un passo nella stessa direzione del lavoro realizzato da Apple, dove da anni troviamo chip dalle prestazioni esaltanti, quali M1, M2 e M3, che pagano però lo scotto di un sistema operativo che, per motivi intrinsechi alla sua natura, non ha visto sorgere molti videogiochi nativi.

Per pronunciare l'ultima parola o forse, in un certo senso, emettere la prima su quanto Snapdragon riuscirà a dare al mondo del gaming su portatile, toccherà aspettare ancora un po'. Quantomeno per osservare i primi laptop che monteranno il chip sotto la propria scocca.