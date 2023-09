Embracer sembra voler chiudere o vendere altri team nel prossimo futuro

Wingefors ha definito "dura" la decisione di chiudere Campfire Cabal e Volition , così come ridurre il personale di Crystal Dynamics , Rainbow Studios e Beamdog , tuttavia ha anche aggiunto che la compagnia è "determinata a portare avanti il processo" avviato, dunque non è escluso che tali decisioni possano essere ripetute e possano coinvolgere ulteriori team di sviluppo.

Parlando agli investitori, il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors , ha riferito che il gruppo potrebbe dover "continuare a prendere decisioni drastiche" per far fronte alla situazione economica e cercare di rendere il conglomerato più efficiente dal punto di vista dei costi di gestione.

Embracer preferirebbe vendere alcuni team

"In definitiva, stiamo prendendo decisioni sulla ristrutturazione o riduzione di alcuni team e ci saranno alcuni casi di chiusura", ha spiegato, "è una cosa difficile e richiede tempo, ma abbiamo annunciato l'avvio di questa operazione a giugno e adesso siamo alla fine di settembre e piuttosto sicuri di poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti per la fine dell'anno fiscale".

Il CEO di Embracer ha anche fatto notare come, in alcuni casi, una vendita all'esterno di alcuni team sia preferibile di una chiusura totale, considerando l'opportunità di uno scorporo come una strada più favorevolmente percorribile per rientrare negli obiettivi.

Questo farebbe pensare alla possibilità di vendere alcuni team ad altre compagnie, piuttosto che chiuderli, nel prossimo futuro.