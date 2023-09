Unity, il presidente Marc Whitten si scusa e annuncia modifiche alle commissioni

" Aumenteremo il tetto massimo da 100.000 a 200.000 dollari e rimuoveremo l'obbligo di utilizzare lo splash screen Made with Unity. Nessun gioco con meno di 1 milione di dollari di ricavi su 12 mesi sarà soggetto alla tassa. Per i creatori che utilizzano Unity Pro e Unity Enterprise: stiamo apportando delle modifiche sulla base del vostro feedback."

"Abbiamo recepito le vostre preoccupazioni e stiamo apportando delle modifiche alle regole che abbiamo annunciato al fine di affrontarle. Il nostro piano Unity Personal rimarrà gratuito e non ci sarà alcun Runtime Fee per i giochi realizzati su Unity Personal."

"L'obiettivo di questa politica è garantire la possibilità di continuare a supportarvi oggi e domani, investendo profondamente nel nostro motore di gioco. Siete voi a rendere grande Unity e sappiamo di dovervi ascoltare e lavorare sodo per guadagnarci la vostra fiducia."

Come sappiamo, i cambiamenti apportati alle politiche di Unity hanno scatenato un vero e proprio vespaio, con più di 500 studi di sviluppo che si sono nuniti alla protesta contro la tassa sulle installazioni . Un intervento della dirigenza era dunque ritenuto inevitabile.

Solo dal 2024, niente retroattività

"La politica delle tariffe di runtime si applicherà solo a partire dalla prossima versione LTS di Unity in uscita nel 2024 e oltre. I vostri giochi attualmente distribuiti e i progetti a cui state lavorando non saranno inclusi, a meno che non decidiate di aggiornarli a questa nuova versione di Unity."

"Faremo in modo che possiate rimanere nei termini applicabili alla versione dell'editor di Unity che state usando, finché continuerete a usare quella versione. Per i giochi soggetti alla tassa sul tempo di esecuzione: vi offriamo la possibilità di scegliere tra una quota di ricavi del 2,5% o l'importo calcolato in base al numero di nuove persone che si avvicinano al vostro gioco ogni mese."

"Entrambi i numeri verranno autodichiarati in base ai dati che avete già a disposizione. Vi verrà sempre addebitato l'importo minore. Vogliamo continuare a costruire il miglior motore per i creatori. Amiamo davvero questo settore e voi ne siete la ragione."

Whitten ha concluso annunciando che oggi alle 22.00, ora italiana, parteciperà a una chat in diretta in cui proverà a rispondere a tutte le domande degli utenti.