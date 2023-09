Harry Potter Campioni di Quidditch: playtest più grandi, WB Games invita a iscrivervi

Proprio da questi test erano emersi alcuni mesi fa dei video gameplay trapelati online , ma evidentemente le prove devono ancora continuare per arrivare alla versione definitiva del gioco, che al momento non ha ancora una tempistica d'uscita ufficiale.

Annunciato per PC e console con un teaser trailer lo scorso aprile, Harry Potter: Campioni di Quidditch potrebbe essere la realizzazione di un sogno per i tanti fan del maghetto ideato da J.K. Rowling, essendo un gioco incentrato su una riproduzione quanto più precisa possibile del Quidditch.



Lo sport specifico di Hogwarts non ha trovato grande spazio nei videogiochi finora, essendo stato costretto a parti marginali, ma con Harry Potter: Campioni di Quidditch la situazione dovrebbe cambiare, visto che il particolare gioco sulle scope volanti viene posto al centro della scena.

Se volete partecipare ai playtest in arrivo, non dovete fare altro che iscrivervi a questo indirizzo e sperare in una convocazione da parte di Warner Bros. Games, in attesa di vedere più da vicino il gioco.