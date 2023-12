Fortnite: con Lego Fortnite e Rocket Racing il numero di giocatori è schizzato alle stelle

I numeri attuali delle modalità di Fortnite

Attualmente il picco di giocatori è oltre i 4 milioni, una quantità che va ben oltre alcuni dei titoli online di maggior successo in questo momento. Considerate che il tanto chiacchierato The Finals conta ora su Steam 156.036 giocatori, mentre l'acclamato Counter-Strike 2 ne conta 776.534.

Stando a Fortnite.gg, attualmente la modalità più giocata è LEGO Fortnite, con 1.152.863 giocatori, seguita da quella Battle Royale con 637.486 giocatori. Come vedere il distacco è notevole. Rocket Racing, l'altra modalità lanciata in questi giorni, conta attualmente 204.851 giocatori, una quantità che su Steam lo renderebbe il terzo gioco più giocato della piattaforma, tanto per mettere il dato in prospettiva.