Fortnite: la mappa OG tornerà nel 2024, dopo il grande successo riscosso tra i giocatori

Fortnite sta per far partire il suo Capitolo 5: Stagione 1, che verrà lanciato dopo l'evento Big Bang attualmente in corso, ma sembra che la mappa OG, ovvero quella relativa al primo capitolo, sia destinata a tornare anche nel 2024, considerando il grande successo riscosso presso i giocatori.

L'idea applicata alla Stagione 4 ha dunque funzionato alla grande: come elemento di variazione, Epic Games ha deciso di far tornare la vecchia mappa originale di Fortnite, con tutti i suoi punti di interesse tipici, e utilizzarla nuovamente in una stagione che ha ripercorso, in breve, le varie evoluzioni viste in precedenza con intervalli di tempo ridotti.