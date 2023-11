Fortnite OG: the Big Bang, confermato il grosso evento di chiusura, con data ufficiale

Epic Games ha confermato che la Stagione 4 di Fortnite si concluderà con l'evento intitolato The Big Bang e che si tratterà di uno show di grosso calibro, con una data ufficiale fissata per il 2 dicembre 2023.

Per la precisione, the Big Bang avrà luogo il 2 dicembre 2023 alle ore 20:00 italiane, e segnerà la conclusione della Stagione 4 attualmente in corso, caratterizzata dalla mappa del primo capitolo.

"Questo evento segna un nuovo inizio per Fortnite", ha scritto Epic Games al riguardo, rimarcando l'importanza di The Big Bang, che come abbiamo riferito nelle ore scorse sembra essere l'evento più grande mai organizzato all'interno di Fortnite.