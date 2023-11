Fortnite OG: Eminem confermato da Epic Games, con un concerto e tre skin

Dal 29 novembre, Epic Games distribuirà tre nuove skin dedicate a Eminem per Fortnite, più precisamente dalle 1:00 del mattino del 30 novembre 2023 per quanto riguarda l'orario italiano.

Come era trapelato già nei giorni scorsi , Eminem avrà dunque la funzione di ospite speciale all'interno di Big Bang , che si presenta come l'evento più grande mai visto prima all'interno del mondo di Fortnite, destinato a fare da passaggio tra la Stagione 4 e la 5.

Epic Games ha confermato la presenza di Eminem come ospite speciale all'interno dell'evento Big Bang in arrivo in Fortnite OG , come momento conclusivo della Stagione 4 che si preannuncia di notevole entità, comprendente anche un concerto tre skin dedicate al rapper.

Un concerto virtuale e varie skin di Eminem

I giocatori possono già accedere alle canzoni di Eminem all'interno della radio integrata nel gioco, con altre in arrivo nei prossimi giorni.



L'evento Big Bang vedrà poi la partecipazione dell'artista in forma diretta, anche se "virtuale", all'interno di una performance live in stile concerto all'interno del mondo di Fortnite, come successo anche con altri artisti in passato.

Se si prende parte all'evento in questione è possibile sbloccare il completo Marshall Magma, che vede il rapper in versione superspia, o qualcosa del genere. Le altre due skin sono ispirate invece a Slim Shady e Rap Boy, che presentano Eminem in varie maniere ispirate ad alcuni look storici della sua carriera.