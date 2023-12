Halo Infinite: Firefight e tante novità annunciate con l'aggiornamento di dicembre

343 Industries ha annunciato un sostanzioso aggiornamento previsto per dicembre 2023 su Halo Infinite, con il l'update di mezza stagione che porterà Firefight e tante altre novità e miglioramenti, oltre a nuovi contenuti di gioco.

Firefight, la modalità PvE di Halo, è una delle principali novità previste per la Stagione 5: Reckoning di Halo Infinite, che in precedenza ha portato anche la modalità Extraction e varie altre aggiunte al gameplay, confermandosi come una delle stagioni più ricche viste finora nel gioco.

L'update, previsto arrivare il 5 dicembre 2023, porterà dunque la nuova opzione di gioco chiamata Firefight: King of the Hill, che mette in scena una squadra di quattro giocatori a combattere contro ondate progressive di Esiliati.

Al lancio, la playlist della modalità in questione includerà 9 mappe, ma ulteriori contenuti arriveranno in seguito anche per questa nuova opzione. Tra le altre novità emergono poi diversi elementi nuovi anche in termini di oggetti e miglioramenti.