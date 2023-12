LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival annunciati, tre giochi dentro il titolo Epic Games

Subito dopo, per l'8 dicembre, sarà il turno di Rocket Racing, sviluppato da Psyonix, il team di Rocket League . Si tratta di un gioco di corse sempre ambientato all'interno del mondo di Fortnite, mentre il terzo gioco è Fortnite Festival, in arrivo il 9 dicembre come un rhythm game sviluppato dagli specialisti di Harmonix.

Non si tratta propriamente di modalità di Fortnite, quanto di veri e propri giochi quasi stand-alone ma accessibile dall'interno del gioco Epic Games, tutti e tre in arrivo piuttosto presto, nel giro di qualche giorno.

Tre nuovi giochi dentro a Fortnite

LEGO Fortnite è il risultato della collaborazione che era stata intravista già in passato: si tratta di uno spazio maggiormente dedicato ai più giovani, incentrato sulla progettazione di mondi e la costruzione attraverso i tipici elementi tratti dalle costruzioni LEGO.



Rocket Racing è un gioco di guida arcade di cui non si sa ancora molto, al di là del look direttamente derivato da Fortnite e da un approccio molto veloce ma ben poco realistico al mondo delle corse, che avrà forse qualcosa a che fare con l'altro titolo Psyonix.



Infine, Fortnite Festival ricorda chiaramente Guitar Hero come stile, e sembra essere un rhythm game basto su musica su licenza e azione a ritmo come da tradizione per il genere in questione. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori informazioni da parte di Epic Games su tutte queste novità.