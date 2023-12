GTA 6: un leak virale su TikTok sembra mostrare il gioco, viene dal 'figlio di uno sviluppatore Rockstar'

Il filmato riprende per pochi secondi una TV su cui sta andando un gioco open world , con una visuale su una mappa urbana di ampia portata difficilmente riconoscibile. Non è collegata ad alcun gioco attualmente presente sul mercato e non corrisponde a GTA V, come inizialmente sospettato.

Ci dev'essere un padre parecchio arrabbiato, in quel di Rockstar

L'immagine, ormai celebre, che fa da sfondo al tweet di annuncio sul primo trailer di GTA 6

Sembra essere effettivamente un frammento di GTA 6, e la cosa sarebbe confermata dalla fonte da cui proviene il filmato: secondo quanto ricostruito si tratterebbe del figlio di un pezzo grosso di Rockstar Games, dunque decisamente addentro alle questioni di Gran Theft Auto 6.

Non c'è ovviamente conferma, per il momento, ma parrebbe trattarsi del figlio di Aaron Garput, co-Studio Head e art director presso Rockstar North. La clip video è stata ovviamente rimossa, con Take Two e il team di sviluppo che stanno cercando di rintracciare tutti i possibili mirror e cancellare tutte le prove che si stanno moltiplicando online, presumibilmente.

Possiamo solo immaginare cosa si stia svolgendo al momento nella casa del responsabile del leak, dove ci dev'essere una padre particolarmente arrabbiato (per usare un eufemismo) nei confronti del proprio figlio, considerando il guaio provocato.

Nel frattempo, ormai manca pochissimo alla presentazione ufficiale, con il primo trailer di GTA 6 che è previsto arrivare il 5 dicembre 2023 alle 15:00, ora italiana. Tanto per far capire il livello di attesa, il tweet di Rockstar Games che annuncia il trailer è diventato in poche ore il più popolare di sempre in ambito gaming.