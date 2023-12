Halo: Stagione 2, primo trailer e data d'uscita per la serie TV di Paramount+

Giornata di grandi novità sul fronte delle serie TV, a quanto pare: arriva anche il primo teaser trailer della Stagione 2 di Halo, la serie TV di Paramount+, che nel breve volgere di un minuto e mezzo mostra già cose molto interessanti, compresa la data d'uscita.

Halo: Stagione 2 inizierà l'8 febbraio 2024, probabilmente con il rilascio di puntate settimanali come visto già per la prima stagione, e con distribuzione ovviamente legata alla piattaforma Paramount+, visibile probabilmente su Sky in Italia, ma su questo attendiamo ulteriori informazioni.

Da quanto è possibile vedere in questo teaser trailer, sembra che la Stagione 2 di Halo sia destinata ad alzare un po' il livello qualitativo, almeno per quanto riguarda effetti e ampiezza delle scene.

In attesa di dettagli più precisi, sembra proprio che in questa stagione si parli anche di Reach.