Starfield supera i 12 milioni di giocatori, Phil Spencer confida nel futuro del gioco

Verso la fine di ottobre, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, aveva parlato di 11 milioni di giocatori per Starfield, che dunque sarebbe cresciuto di un altro milione nel giro di un mese circa, anche se appunto non sappiamo a quali tempistiche si riferiscano questi dati.

Durante un'intervista andata in scena al CCXP (Comic Con Experience) a San Paolo in Brasile, il capo di Xbox, Phil Spencer , ha parlato di diversi argomento e toccato anche la questione Starfield , svelando che il gioco ha superato i 12 milioni di giocatori e che ha una grande fiducia nel futuro del titolo Bethesda.

Starfield continuerà a crescere nel futuro

In ogni caso, Spencer ha anche riferito di confidare particolarmente nel supporto a lungo termine per Starfield, certo che le aggiunte e gli arricchimenti vari potranno rendere il titolo Bethesda "una grande hit", facendo anche notare come il gioco sia praticamente dal giorno di lancio all'interno della top ten dei giochi più giocati su Xbox.

L'idea è dunque che Starfield sia destinato a crescere nel tempo, attraverso espansioni, aggiunte e anche ovviamente le mod, che nel 2024 riceveranno il supporto ufficiale da parte di Bethesda.

"Abbiamo già annunciato la prossima espansione in arrivo, Shattered Space, e abbiamo riferito alla community che avranno i tool ufficiali per le mod per consentire la creazione di nuovi contenuti in Starfield", ha riferito Spencer, "Questa è una cosa che ha avuto un'importanza enorme anche per Skyrim, dunque ho grande fiducia nel fatto che per vari anni Starfield rimarrà molto attivo e vivace, con novità per il suo gameplay".