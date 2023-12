Xbox Game Pass: oltre 1 miliardo di dollari investiti in giochi third party in un anno

"Abbiamo investito un sacco di soldi nel mercato, oltre un miliardo di dollari all'anno per supportare i giochi third party all'interno di Game Pass", ha riferito Spencer nell'intervista, svelando dunque dei notevoli investimenti effettuati per fare in modo che il catalogo di Game Pass possa contare su un apporto costante di giochi third party, oltre a quelli first party prodotti da Xbox Game Studios.

Secondo quanto riportato da Spencer, capo di Microsoft Gaming, gli accordi sono costati oltre 1 miliardo di dollari in un anno, ma nonostante questo hanno portato comunque a guadagni superiori, con il servizio che si è rivelato non solo autosufficiente ma anche in grado di generare profitti.

In una recente intervista di Windows Central a Phil Spencer , è emerso un dato interessante per avere un'idea più precisa degli investimenti fatti da Microsoft per assicurarsi un apporto costante di giochi third party all'interno di Xbox Game Pass .

Sembra che gli investimenti siano stati proficui

"Quello che vediamo con Game Pass è un servizio che supporta ogni tipo di gioco, dai più grandi ai titoli indie meno conosciuti, che magari la gente non penserebbe di poter apprezzare fin quando non li prova". Questo comporta un'espansione su diversi generi e tipologie di produzione: "Se si guarda a cose come Pentiment, Hi-Fi Rush, investimenti a lungo termine come Grounded, tutti questi giochi hanno avuto un vero successo nel nostro abbonamento e su questa piattaforma", ha riferito Spencer.



Sia per quanto riguarda I first party che i third party, in ogni caso, sembra che gli investimenti fatti in Game Pass siano stati proficui: "Abbiamo un servizio che è sostenibile finanziariamente, e intendo dire che genera profitti, con Game Pass", ha affermato chiaramente Spencer.

Non vengono forniti dati precisi in questo caso ma in effetti, guardando a quanto riportato in precedenza per l'anno fiscale 2022, era emerso che Microsoft aveva ottenuto 3,9 miliardi di dollari dalle sottoscrizioni come Xbox Game Pass, con l'intenzione di arrivare a circa 8 miliardi di dollari all'anno per il 2030.