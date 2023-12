Stranger Things: l'ultima stagione sarà la più emozionante, secondo David Harbour

Le parole di Harbour

Una foto di David Harbour

Nel corso della stessa intervista, Harbour si è anche lasciato andare promettendo faville: "Sto per fare una dichiarazione audace. Ogni anno sembra che la serie stia diventando sempre più grande e più emozionante. Con la stagione finale, abbiamo una grande responsabilità che è quella di dover colpire nel segno. Quindi, se non ci riusciremo, da fan esprimete tutta la vostra rabbia. Scrivete petizioni. Andate avanti, fatelo. Perché la prossima settimana arriverò e metterò tutto me stesso in questa cosa."

Harbour non è nuovo a dichiarazioni così baldanzose. In passato aveva espresso dubbi per la sua carriera dopo la fine della serie, ma allo stesso tempo aveva parlato di un finale che avrebbe soddisfatto tutti.

È indubbio che la serie Stranger Things di Netflix sia attualmente una delle produzioni più grosse nell'ambito delle serie TV, con le varie stagioni che hanno sempre mostrato dei livelli produttivi enormi. Chissà cosa ci aspetta per la quinta stagione, a questo punto. La curiosità è tanta, ma staremo a vedere se sarà ben ripagata quando sarà resa disponibile sul servizio di video streaming.