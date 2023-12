Elden Ring: giocatore ha mostrato il consumo del suo controller dopo un anno di gioco intenso

Un giocatore ultra appassionato di Elden Ring ha mostrato il livello di consumo del suo controller DualShock 4 dopo un anno di gioco intenso e continuato con il titolo di From Software. Si tratta ovviamente di una curiosità, ma indicativa di quanto certi titoli abbiano la capacità di coinvolgere. In particolare Elden Ring per alcuni è diventato una vera e propria ossessione.

Il controller

L'immagine, pubblicata dall'utente Brutalonym, mostra abbastanza chiaramente come il pulsante usato per la schivata e la corsa, quello cerchio, sia completamente lucido, segno di una forte usura consierando che normalmente i pulsanti del DualShock 4 sono ruvidi.

Chi ha giocato a Elden Ring avrà capito perfettamente perché è proprio quel tasto a essersi consumato in quel modo, considerando quanto viene usato per gli attacchi in schivata. Difficile comunque dire se sia un'esperienza comune, anche se immaginiamo che molti di voi avranno visto apparire forti segni di usura sui loro controller dopo un utilizzo particolarmente intenso, non necessariamente con il gioco di From Software o un altro soulslike.

Ora naturalmente il nostro dovrà considerare l'acquisto di un nuovo controller per l'arrivo di Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring, che potrebbe regalargli molti altri mesi di gioco davvero intensi.