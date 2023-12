Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 3 dicembre offre Elden Ring e Armored Core VI

Oggi 3 dicembre 2023 prosegue il Calendario dell'Avvento per GameStop, con nuove offerte per tutti i giocatori e sconti su diversi prodotti. Se state cercando un regalo di Natale, per voi o per chiunque altro, questo è il momento giusto per farlo, anche per sono in sconto Elden Ring e Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Prima di procedere vi ricordiamo che il Calendario dell'Avvento durerà fino al 24 dicembre e ogni giorno potete accedere al sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo per scoprire quali sono gli sconti attivi. Dalla pagina è possibile selezionare il giorno di riferimento dal calendario completo.

Ma ora scopriamo i dettagli sulle promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop del 3 dicembre 2023.