Frostpunk 2: teaser trailer mostra le dimensioni della città

La città

Come potete vedere, il filmato è suggestivo ma non molto esplicativo. Si tratta semplicemente di una panoramica sull'enorme città in cui sarà ambientato il gioco, che porrà di nuovo grossi problemi di sopravvivenza al giocatore.

La descrizione ufficiale del trailer recita: "La città ha subito dei cambiamenti significativi dagli eventi del primo Frostpunk. Man mano che è cresciuta sia in dimensioni che in popolazione, sono emerse aspirazioni diverse e contrastanti tra i suoi cittadini. Tuttavia, Frostpunk 2 rimane radicato sulla narrazione emergente creata dalla dura ambientazione post apocalittica."

Il testo si conclude promettendo che presto vedremo un trailer di gameplay vero e proprio. Chissà, magari proprio in occasione degli imminenti The Game Awards 2023. Nel frattempo possiamo accontentarci e sognare di tornare a giocare a sopravvivere in un ambiente fortemente ostile, in cui ogni scelta può essere determinante per il successo della partita.

L'uscita di Frostpunk 2 è prevista per il 2024, in data ancora da destinarsi.