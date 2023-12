Netflix, le nuove uscite di dicembre: Rebel Moon, La Concierge Pokémon e molto altro

Il mese natalizio su Netflix si arricchisce come sempre di produzioni a tema: nei prossimi giorni ci sarà l'imbarazzo della scelta per chi vuole addolcire le poche settimane che ci separano dal 25 dicembre, tra produzioni italianissime (In fuga con Babbo Natale, Odio il Natale 2) e straniere (Family Switch, Come sempre a Natale). Ma tra un'abbuffata e l'altra a base di panettoni e buoni sentimenti c'è spazio anche per qualche film o serie TV più a fuoco per chi ama l'azione, i videogiochi e la cultura pop. Ecco alcuni titoli in arrivo a dicembre su Netflix da tenere assolutamente d'occhio.

Il mondo dietro di te Il mondo dietro di te, una scena Un cast d'eccellenza per un film ispirato all'omonimo romanzo pluripremiato di Ruman Alaam: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon. La storia di Il mondo dietro di te ruota intorno a una famiglia in vacanza, sconvolta dall'arrivo di due estranei in fuga da un famigerato cyberattacco che starebbe mettendo il mondo in ginocchio. Girato da Sam Esmail - il creatore, scrittore e regista di Mr. Robot, per intenderci - si tratta di un thriller apocalittico in cui "niente è come sembra", consigliato agli amanti delle atmosfere opprimenti e della tensione psicologica. Fantascienza ma non troppo in arrivo l'8 dicembre.

The Batman The Batman, una scena del film E va bene che ora su Netflix c'è l'unico Batman che conta veramente, quello della serie animata degli anni '90, ma l'iterazione che vede Robert Pattinson sotto la maschera del Cavaliere Oscuro merita assolutamente il vostro tempo se ve la siete persa al cinema o in home video: The Batman di Matt Reeves è una continuità cinematografica a sé stante - avrà un sequel per conto suo nel 2025 e uno spin-off intitolato The Penguin nel 2024 - in cui l'Uomo Pipistrello opera già da qualche tempo a Gotham City ma dovrà vedersela con la minaccia dell'Enigmista e un intrigo politico che lo tocca da vicino. Nel cast anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Andy Serkis. Una trasposizione eccellente e molto più poliziesca in arrivo su Netflix l'11 dicembre.

YuYu Hakusho YuYu Hakusho, un dettaglio della locandina Dopo One Piece abbiamo voglia di credere anche in questo progetto tutto giapponese che trasforma in una serie live action il manga/anime degli anni '90 di YuYu Hakusho che forse non ricordano in tantissimi, ma che ha spopolato nel nostro settore con numerosi adattamenti videoludici - soprattutto picchiaduro - e ha sdoganato il talento di Yoshihiro Togashi, autore anche del più famoso Hunter X Hunter. Si tratta di uno shonen in cui il protagonista Yusuke Urameshi, un teppistello che va ancora al liceo, acquisisce capacità soprannaturali con un raro atto di altruismo e finisce per diventare una specie di investigatore dell'occulto per conto delle forze dell'Aldilà. Da quel momento in poi la storia prosegue a suon di misteri e combattimenti: i primi episodi arriveranno su Netflix il 14 dicembre.

Top Gun: Maverick Tom Cruise in una scena di Top Gun: Maverick Una delle più memorabili interpretazioni di Tom Cruise rivive in un sequel uscito al cinema nel 2022: se ve lo siete persi in sala o in home video, potete recuperarlo su Netflix a partire dal 22 dicembre. E se non avete mai visto Top Gun, sulla piattaforma trovate anche quello, che risale al 1986 e resta ancora oggi una pietra miliare della cultura pop anni '80-90. Nel nuovo film, diretto da Joseph Kosinski, l'immortale Cruise indossa nuovamente i panni di Pete Mitchell detto Maverick per addestrare le reclute del programma Top Gun, tra cui spicca Miles Teller, che interpreta il risentito figlio del suo migliore amico e spalla Goose. Tra romance, bromance e dogfight a tutta forza, Top Gun: Maverick è un tuffo nella nostalgia. Nel cast anche Jennifer Connelly, Val Kilmer e John Hamm.

Rebel Moon Parte 1: Figlia del fuoco Il cast di Rebel Moon Parte 1 Zack Snyder è un regista che si ama o si odia, ma è indubbio che le sue pellicole siano tra le più visionarie e spettacolari del panorama cinematografico. Affermare che Rebel Moon Parte 1: Figlia del fuoco sia ispirato a Star Wars, poi, è assolutamente vero: Snyder lo aveva proposto come uno spin-off di Star Wars a Lucasfilm, trasformandolo in seguito in una space opera a sé stante che comincia con Figlia del fuoco e proseguirà con un secondo film in futuro. Il regista di 300, Watchmen, Sucker Punch, L'uomo d'acciaio e molti altri ha preparato per noi quello che sembra un epico videogiocone ambientato su una lontana luna nelle mire del cosiddetto Imperium: la protagonista, Kora, riunirà una banda di eroi per una resistenza all'ultimo sangue. Il cast include Sofia Boutella, Djimon Honsou, Charlie Humman, Micheil Huisman e Ray Fisher. In arrivo il 22 dicembre per una vigilia esplosiva, o quasi.

La Concierge Pokémon La Concierge Pokémon, una scena della serie TV Attenzione perché la serie animata in stop-motion di dwarf studios potrebbe essere una sorpresona: quattro episodi in arrivo il 28 dicembre che raccontano le peripezie di Haru, alle prese con i pittoreschi ospiti del Pokémon Resort, umani e... mostruosi. Annunciata inizialmente lo scorso febbraio, La Concierge Pokémon ha suscitato subito molta curiosità perché si è distinta in mezzo ai soliti anime e film in computer grafica per lo stile particolare e il look "flocked", cioè lanoso, dei pokémon. Prevediamo un mix di buoni sentimenti, ottimismo e divertimento ma è inutile dire che dovete amare i mostri tascabili Nintendo per nutrire anche soltanto un minimo interesse in questa produzione che si rivolge a grandi e piccini.