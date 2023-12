Suicide Squad: Kill the Justice League, emersi alcuni personaggi che potrebbero arrivare come DLC

Miller Ross, noto per le sue indiscrezioni su Marvel's Avengers, ora è passato a coprire Suicide Squad: Kill the Justice League, svelando alcuni dei personaggi che potrebbero arrivare in futuro come DLC.

In realtà il suo post su X con cui, più o meno, ha fatto i nomi è decisamente criptico, visto che si è affidato soltanto a delle emoticon, tanto che alcuni dei coinvolti sono ancora in dubbio.

Per ora le ipotesi più accreditate sono: Punchline o Joker, Mr Freeze o Captain Cold, Deathstroke, Due Facce, Killer Croc e Katana. Naturalmente è giusto specificare che non c'è niente di confermato e che, quindi, l'informazione va presa con le dovute cautele. Staremo a vedere se in futuro Rocksteady e Warner Bros. Games confermeranno alcuni dei personaggi.