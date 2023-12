Steam Deck: molti utenti vorrebbero poterci giocare ai titoli del Game Pass

Recentemente si è parlato di come Xbox voglia portare il Game Pass anche su Nintendo Switch , anche se poi è stato specificato che non ci sono piani in merito, e molti si sono chiesti perché Microsoft non supporti in qualche modo anche Steam Deck, dove è già possibile giocare a molti dei titoli disponibili per gli abbonati.

Steam Deck è un apparecchio eccezionale che sta prendendo sempre più piede in ambito PC, tanto che è stato capace di fondare un vero e proprio sotto mercato di PC portatili pensati per il gioco. Alcuni fan però non gradiscono troppo la sua natura chiusa, che rende difficile usarci client diversi da Steam. In particolare vorrebbero che fosse aggiunto il supporto al Game Pass di Xbox.

L'idea è che Microsoft raggiunga un accordo con Valve per distribuire Game Pass tramite Steam, rendendolo compatibile anche con Linux. Secondo molti sarebbe una scelta ovvia, data la natura ludica di Steam Deck. Il problema, secondo altri, sarebbe soltanto il rischio per Microsoft che una versione Steam cannibalizzasse la sua stessa applicazione, considerando il successo della piattaforma di Valve in ambito PC.

C'è da dire che in realtà già esiste un modo per usare il Game Pass su Steam Deck, anche se è un po' complicato, in particolare per l'utente medio. Per una vera e propria diffusione del servizio sulla piattaforma, c'è bisogno del supporto ufficiale.

Va detto che sono molti i servizi in abbonamento non supportati ufficialmente da Steam Deck che i giocatori vorrebbero vederci girare sopra, come ad esempio GeForce Now di Nvidia. Anch'essi sono comunque utilizzabili smanettando un po' con l'apparecchio. Staremo a vedere se in futuro la piattaforma sarà più amichevole verso le terze parti.