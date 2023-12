Fable 3: molti i contenuti tagliati, all'epoca si parlò anche di un seguito per Peter Molyneux

Fable 3 subì molti tagli, ossia tanti contenuti furono cancellati per farlo uscire in tempo sul mercato. All'epoca si parlò anche di un seguito, di cui però non si fece nulla. A raccontarlo in un'intervista con la testata The Gamer è stato Peter Molyneux, uno dei fondatori dello studio di sviluppo Lionhead nonché lead designer del gioco.