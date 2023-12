GTA 6, il tweet di Rockstar Games è il più popolare di sempre in ambito gaming

Il tweet di Rockstar Games che annuncia la data di pubblicazione del trailer di GTA 6 è diventato il più popolare di sempre in ambito gaming, con 127 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di like in meno di ventiquattro ore.

Numeri incredibili, che danno un'idea piuttosto chiara di quale sia l'attesa nei confronti del nuovo capitolo della serie. Un entusiasmo che Rockstar per prima ha abbracciato appieno, cancellando tutti i suoi post su Instagram a parte l'ultimo.

Se i presupposti sono questi, immaginiamo che le cifre che verranno registrate dal trailer di GTA 6 saranno letteralmente spaventose: probabilmente YouTube dovrà dare una rinforzata ai propri server in concomitanza con l'evento.