GTA 6, Rockstar ha cancellato tutti i suoi post su Instagram a parte l'ultimo

Rockstar Games oggi ha cancellato tutti i suoi post su Instagram, oltre quattromila, per lasciare spazio unicamente a quello in cui viene pubblicizzata la data in cui potremo vedere il primo trailer di GTA 6.

Come riportato nelle scorse ore, il trailer di GTA 6 arriverà il 5 dicembre alle 15.00, e sembra proprio che il team di sviluppo voglia puntare tutto su quel momento, anche a costo di cestinare brutalmente qualsiasi altra cosa.