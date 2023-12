Corsair MP600 Mini, la recensione dell'SSD NVMe per Steam Deck, ROG Ally e altri PC handheld

Uno degli ultimi in ordine di distribuzione è il Corsair MP600 Mini. Un SSD che arriva a qualche mese di distanza dalla concorrenza e che abbiamo avuto modo di testare in redazione nelle ultime settimane. Ma oltre ad aumentare la capienza, è utile anche a migliorare le prestazioni di PC handheld come Steam Deck? Scopriamolo nella nostra recensione del Corsair MP600 Mini nel formato da 1 TB .

Gli SSD PCIe Gen4 x4 NVMe in formato M.2 2230 hanno un obiettivo semplice: permetterci di aumentare la capienza di PC handheld e dispositivi di piccoli dimensioni senza rinunciare a un'elevata velocità di lettura e scrittura dei dati. Tanto che nel corso del 2023 ne sono usciti diversi per venire incontro alle esigenze dei possessori di Steam Deck e ROG Ally .

Corsair implementa qui il collaudato controller Phison E21T, mentre la longevità si attesta su 600 TB scritti. Un valore assolutamente nella media per un SSD da 1 TB, che abbiamo visto anche in unità di formati più tradizionali.

Corsair MP600 Mini si presenta con specifiche di alto livello per un SSD NVMe M.2 2230 con collegamento PCIe Gen4 x4. Parliamo infatti di 4.800 MB/s in lettura sequenziale e 4.800 MB/s in scrittura sequenziale , mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 850mila e 1100mila IOPS. L'SSD, di tipo M.2 2230 con interfaccia PCIe 4.0, viene venduto al momento solo nel taglio da 1 TB, senza dissipatore, ad un prezzo di listino che parte da 124,99 €.

Prestazioni

Corsair MP600 Mini

Come detto, per questa recensione abbiamo provato il modello da 1 TB dell'SSD Corsair MP600 Mini, l'unico al momento sul mercato. E visto che avrebbe poco senso utilizzarlo su un PC desktop, il nostro test si è focalizzato su Steam Deck, il PC handheld di Valve che più di ogni altro dispositivo è il target di questa tipologia di SSD.

I test hanno evidenziato velocità di picco interessanti, anche se naturalmente inferiori ai top di gamma in formato M.2 2280 provati su PCIe Gen4 x4. Con KDiskMark siamo sui 3500 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 3000 MB/s in velocità di scrittura sequenziale. Valori inferiori a quelli dichiarati, ma non sorprende: le versioni top tier di Steam Deck hanno PCIe Gen 3 x4, con larghezza di banda fino a 3.940 MB/s. Si tratta comunque di una velocità nettamente superiore rispetto all'SSD stock, che si ferma a 2300 MB/s in lettura. Una differenza che diventa ancora più marcata in scrittura sequenziale, dove il valore dell'unità base oscilla tra i 590 MB/s per i file di piccole dimensioni e i 790MB/s registrati con quelli più grandi.

Le prestazioni su KDiskMark del Corsair MP600 Mini

Tale netta differenza tuttavia, si percepisce solo a tratti nell'utilizzo primario della console, ovvero il gaming. Durante l'avvio dei giochi infatti, non si notano benefici rilevanti, mentre nel caricamento dei salvataggi la differenza è netta. Usando The Witcher 3 come titolo benchmark, i dati sono chiari: l'avvio complessivo (che, lo ricordiamo, passa anche dalla schermata GOG) richiede circa 30 secondi tanto con l'SSD Corsair che con quello stock. Il caricamento dei salvataggi, invece, evidenzia tempi nettamente migliori: meno di 30 secondi col Corsair, contro i quasi 48 secondi dell'unità stock.