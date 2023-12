PlatinumGames farà un annuncio speciale ai The Game Awards 2023

Troppo presto per un nuovo Bayonetta

Con Bayonetta 3 pubblicato nel 2022 e lo spin-off Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon pubblicato nel 2023, è improbabile che l'annuncio in arrivo ai The Game Awards 2023 possa riguardare la celebre strega guerriera.

Come detto c'è il misterioso Project GG da presentare dopo l'annuncio sulle pagine di Famitsu nel 2020, ma qualche tempo fa l'ormai ex Kamiya parlava di come sarebbe stato bello rimettere mano al progetto di Scalebound.